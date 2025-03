John Mayer - Live at Soundstage - Part One (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Джон Мэйер стал восходящей звездой, не придерживаясь какого-либо одного стиля — иногда он играет что-то похожее на блюз, иногда поп, иногда рок, но что бы он ни играл, он делает это прекрасно. Джон Мэйер пишет удивительные песни, которые нравятся широкой аудитории и объединяют слушателей всех возрастов. На этом концерте музыкант исполняет полюбившиеся фанатам песни No Such Thing, Why Georgia и Bigger than my Body, предлагая аудитории Soundstage только самое лучшее. У Мэйера всегда было особое отношение к блюзу, и он может считаться одним из его величайших исполнителей среди поклонников. В первой части двухчастного концерта на сцене Soundstage, в середине песни Come Back To Bed к Мэйеру, к удивлению слушателей, присоединяется легендарный Бадди Гай, который остается на сцене для исполнения расширенной версии Damn Right I Got The Blues. Кроме того, Мэйер исполнил другие хиты, в том числе культовую композицию Your Body Is a Wonderland.



John Mayer - Live at Soundstage - Part One смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.