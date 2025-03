Joe Satriani - Live in San Francisco (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Запись Joe Satriani's Live In San Francisco сделана в известном концертном зале Fillmore в Сан-Франциско. Знаменитый виртуозный гитарист сыграл для фанатов 150-минутную одиссею из 25 песен, включая Cool #9, Surfing With The Alien и многие другие композиции.



Joe Satriani - Live in San Francisco смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.