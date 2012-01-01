Измеряя мир (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Аристократу Александру фон Гумбольдту было с рождения предначертано наслаждаться жизнью в родовом замке, выезжать на светские рауты и охоту, а по выходным посещать церковь. Но он с детства мечтал о путешествиях.
Сыну бедняков Карлу Гауссу было с рождения предначертано повторить нелёгкую судьбу родителей. Но школьный учитель распознал его гений и выхлопотал стипендию для учебы в гимназии.
Александр Фон Гумбольдт путешествовал всю свою жизнь, постигая мир через собственный опыт и наблюдения – и мир приобрел ученого-энциклопедиста и основателя множества областей науки. Карл Гаусс всю жизнь прожил в Брауншвайге и Гёттингене, что не помешало ему изобрести теорию чисел и стать одним из величайших математиков всех времен. В 1828 году два исследователя и покорителя мира встретятся на Первом Всемирном конгрессе в Берлине...
СтранаГермания, Австрия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Детлев
Бук
- АШАктёр
Альбрехт
Шух
- ПФАктёр
Паскаль
Фидлер
- БСАктёр
Балданпурев
Самбуу
- СМАктриса
Сунньи
Меллес
- КМАктёр
Карл
Маркович
- АДАктёр
Аарон
Денкель
- ЛХАктёр
Леннарт
Хансель
- МААктёр
Мориц
Адлер
- АААктёр
Аги
Ариунсэйчан Даваачу
- МЯАктриса
Мерседес
Ядеа Диас
- ДБСценарист
Детлев
Бук
- ДНСценарист
Даниэль
Ноке
- ДКСценарист
Даниэль
Кельманн
- КБПродюсер
Клаус
Бойе
- МАПродюсер
Михаэль
Андре
- ДБПродюсер
Детлев
Бук
- РФХудожник
Роберто
Фризоне
- ФРХудожница
Флориан
Райхманн
- ТОХудожник
Томас
Олах
- КМХудожник
Кристоф
Мерг