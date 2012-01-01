Измеряя мир (фильм, 2012) смотреть онлайн

Аристократу Александру фон Гумбольдту было с рождения предначертано наслаждаться жизнью в родовом замке, выезжать на светские рауты и охоту, а по выходным посещать церковь. Но он с детства мечтал о путешествиях.



Сыну бедняков Карлу Гауссу было с рождения предначертано повторить нелёгкую судьбу родителей. Но школьный учитель распознал его гений и выхлопотал стипендию для учебы в гимназии.



Александр Фон Гумбольдт путешествовал всю свою жизнь, постигая мир через собственный опыт и наблюдения – и мир приобрел ученого-энциклопедиста и основателя множества областей науки. Карл Гаусс всю жизнь прожил в Брауншвайге и Гёттингене, что не помешало ему изобрести теорию чисел и стать одним из величайших математиков всех времен. В 1828 году два исследователя и покорителя мира встретятся на Первом Всемирном конгрессе в Берлине...



