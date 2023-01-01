Изгнанник (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Страшная беда сорвала людей с обжитых мест, разметала по белому свету. Но видно так устроен человек, что тянет его на родную землю. И возвращаются они, махнув рукой на запреты и смертельную опасность...

Белорусская короткометражная драма – единственная режиссёрская работа белорусского актёра Александра Беспалого. Ещё одна «чернобыльская» работа киностудии «Беларусьфильм». Фильм о том, как люди возвращаются из мест, куда их отселили, в родные места, заражённые радиацией.



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