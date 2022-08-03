Из джунглей в джунгли (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.81997, Jungle 2 Jungle
Комедия, Семейный100 мин6+
О фильме
Преуспевающий брокер Майкл Кромвель отправляется в амазонские джунгли, чтобы получить долгожданный развод. Но вместе с вожделенной свободой ему достается... тринадцатилетний сын, о существовании которого он и не подозревал. Новоиспеченный отец привозит его в Нью-Йорк. И здесь оказывается, что мальчик, воспитанный среди аборигенов, больше разбирается в дротиках и копьях, чем в светских манерах...
СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Паскуин
- ТААктёр
Тим
Аллен
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- Актриса
ДжоБет
Уильямс
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- СХАктёр
Сэм
Хантингтон
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- БДАктёр
Боб
Диши
- ВМАктриса
Валери
Махаффей
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- ФДАктёр
Фрэнки
Дж. Джалассо
- ЭПСценарист
Эрве
Палю
- ТЛСценарист
Тьерри
Лермитт
- ФБСценарист
Филипп
Брюно
- ЛБПродюсер
Луи
Беккер
- КБПродюсер
Кимберли
Брент
- БЭПродюсер
Брюс
Эконому
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс