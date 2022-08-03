Из джунглей в джунгли (фильм, 1997) смотреть онлайн

Преуспевающий брокер Майкл Кромвель отправляется в амазонские джунгли, чтобы получить долгожданный развод. Но вместе с вожделенной свободой ему достается... тринадцатилетний сын, о существовании которого он и не подозревал. Новоиспеченный отец привозит его в Нью-Йорк. И здесь оказывается, что мальчик, воспитанный среди аборигенов, больше разбирается в дротиках и копьях, чем в светских манерах...

