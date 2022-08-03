Итальянская гонщица (фильм, 2016) смотреть онлайн

У семьи Мартино всегда были моторное масло и бензин в крови. Они строили машины и участвовали в гонках на протяжении нескольких поколений. Кольцевые гонки, ралли, гонки на выносливость - их привлекало абсолютно всe. В силу обстоятельств глава семьи Марио должен уступить дорогу своей молодой и исключительно талантливой дочери Джулии.

