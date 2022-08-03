Итальянская гонщица
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Итальянская гонщица

Итальянская гонщица (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Veloce come il vento
Драма, Спортивный113 мин18+

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О фильме

У семьи Мартино всегда были моторное масло и бензин в крови. Они строили машины и участвовали в гонках на протяжении нескольких поколений. Кольцевые гонки, ралли, гонки на выносливость - их привлекало абсолютно всe. В силу обстоятельств глава семьи Марио должен уступить дорогу своей молодой и исключительно талантливой дочери Джулии.

Страна
Италия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb