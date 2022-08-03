Итальянец (фильм, 2019) смотреть онлайн

22-летний Фаим вырос в строгой бенгальской семье в эмигрантском районе Рима. Ему было запрещено тратить время на отношения и музыкальные эксперименты, поэтому он решил посвятить себя работе, одобренной родней. Днем он служит смотрителем музея, по вечерам играет традиционную музыку на свадьбах, а о личной жизни даже не думает. По крайней мере, до встречи с бунтаркой Азией...

