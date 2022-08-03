История Габби Дуглас (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Gabby Douglas Story
Драма, Спортивный82 мин18+
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О фильме
Габби Дуглас - юная гимнастка из США. Она стала первой темнокожей чемпионкой Олимпийских игр по спортивной гимнастике.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГЧРежиссёр
Грегг
Чемпион
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- ИХАктриса
Имани
Хаким
- СМАктриса
Сидни
Микайла
- БТАктёр
Брайан
Ти
- ДДАктёр
Дэвид
Джонс
- СИАктриса
С.
Ипейта Меркерсон
- ГДАктриса
Габби
Дуглас
- ДДАктёр
Джей
Джей Джонс
- ССАктриса
СиндиМари
Смолл
- ССАктриса
Сара
Сурх
- ДАПродюсер
Дэвид
А. Роземонт
- ЗБПродюсер
Зев
Браун
- ГДПродюсер
Габби
Дуглас
- ГЛОператор
Гордон
Лонсдэйл
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан