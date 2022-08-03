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История Габби Дуглас

История Габби Дуглас (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Gabby Douglas Story
Драма, Спортивный82 мин18+

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О фильме

Габби Дуглас - юная гимнастка из США. Она стала первой темнокожей чемпионкой Олимпийских игр по спортивной гимнастике.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb