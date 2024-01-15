26 июня 1987 г. Алан Джон Хакетт, окруженный полицией, дает интервью журналистам, прежде чем его отвезут в ближайший полицейский участок за общественные беспорядки. За несколько минут до своего ареста этот 29-летний мужчина из Новой Зеландии, одетый в костюм-тройку, доставил себе массу удовольствия, незаконно спрыгнув со второго этажа Эйфелевой башни с привязанной эластичной веревкой вокруг лодыжек.

