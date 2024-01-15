История банджи-джампинга
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История банджи-джампинга
8.72022, Aj Hackett. Bungee Jumper
Документальный53 мин12+

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История банджи-джампинга (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

26 июня 1987 г. Алан Джон Хакетт, окруженный полицией, дает интервью журналистам, прежде чем его отвезут в ближайший полицейский участок за общественные беспорядки. За несколько минут до своего ареста этот 29-летний мужчина из Новой Зеландии, одетый в костюм-тройку, доставил себе массу удовольствия, незаконно спрыгнув со второго этажа Эйфелевой башни с привязанной эластичной веревкой вокруг лодыжек.

Страна
Канада, Франция
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

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