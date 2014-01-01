Истории бегемотов. Пиратский корабль (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

На красивом островке, где живут бегемотики, наступает вечер. Бегемотики заканчивают свои игры, собирают игрушки и готовятся слушать сказку перед сном от дядюшки-крокодила. К огоньку на сказку обычно собираются все обитатели острова. И вот сегодня происходит незадача: дядюшка обещал рассказывать про невероятные приключения пиратского корабля, а рассказывает о прекрасных принцессах… Бегемотики Гиппа и Мот чуть было не ссорятся, но мудрый крокодил начинает новую историю, на этот раз – про пиратов. Пиратский корабль приплывает к тихой бухте бегемотов и стреляет. Пока Мот занят изучением настоящего судна, на берег высаживаются крысы-пираты и отбирают игрушки у нежной Гиппы. Но Мот не оставит подружку в беде: он постарается стать рулевым корабля и защитить свой островок.



Истории бегемотов смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.