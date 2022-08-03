Истина в вине
Wink
Фильмы
Истина в вине
6.82017, IN VINO
Триллер, Комедия89 мин18+

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Истина в вине (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Званый ужин превращается в смертельно опасную вечеринку, когда хозяйка объявляет, что отравила всех присутствующих. Противоядие существует, но только для тех, кто готов убить другого гостя.

Страна
США
Жанр
Комедия, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Истина в вине»