Испытание аулом
Актёры и съёмочная группа фильма «Испытание аулом»

Режиссёры

Ислам Сатыров

Режиссёр

Актёры

Амир Кумратов

Актёр
Рамазан Джемакулов

Актёр
Алина Баракаева

Актриса
Сулиман Баисов

Актёр
Амир Найманов

Актёр
Аскерхан Тагиева

Актриса
Руслан Баисов

Актёр
Ислам Мамчуев

Актёр
Аэлита Бостанова

Актриса

Сценаристы

Вадим Саитов

Сценарист
Халимат Гергокова

Сценарист

Продюсеры

Магомет-Али Найманов

Продюсер
Дмитрий Якунин

Продюсер
Эльдар Алиев

Eldar Aliev
Продюсер
Денис Лафанов

Продюсер

Монтажёры

Александр Снадин

Монтажёр
Марьям Халкечева

Монтажёр
Динара Абдрашитова

Монтажёр

Операторы

Азамат Дулатов

Azamat Dulatov
Оператор
Вячеслав Ложковой

Оператор

Композиторы

Тимур Китов

Композитор
Арсланбек Султанбеков

Композитор