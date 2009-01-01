2009, Dark Light: The Art of Blind Photographers
Документальный29 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Искусство слепых фотографов (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Документальный фильм о профессиональных фотографах, имеющих серьезные проблемы со зрением. Смотрите фильм «Искусство слепых фотографов» в подписке Amediateka на Wink.
Искусство слепых фотографов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb