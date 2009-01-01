Искусство слепых фотографов (фильм, 2009) смотреть онлайн

Искусство слепых фотографов
Искусство слепых фотографов
2009, Dark Light: The Art of Blind Photographers
Документальный29 мин18+
О фильме

Документальный фильм о профессиональных фотографах, имеющих серьезные проблемы со зрением. Смотрите фильм «Искусство слепых фотографов» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb