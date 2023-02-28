Искушение Евы (фильм, 2013) смотреть онлайн

Рвется там где тонко, Ева (Remy LaCroix) находит себя, живущей под одной крышей с Брэндоном (человеком, с которым у нее были наиболее интенсивные сексуальные отношения в жизни) и Дэнни (ее нынешняя любовь, с которым длится ее наиболее интимная эмоциональная связь в жизни). Собственное любопытство по поводу человека, которого она страстно желала давно, в сочетании с его отчаянными попытками закрутить с ней новый роман. Бедняжка Ева, линии ее судьбы растянуты между правильным и неправильным. Поддастся ли Ева чарам Брэндона? Или она останется верной Дэнни, человеку, который продолжает быть для нее опорой. Почувствовав непредсказуемость и нестабильность состояния Евы, Брендон начинает плести сеть всем троим.

