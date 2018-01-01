INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997 (фильм, 1997) смотреть онлайн

INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997
INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997

INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997

1997, INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997
Этот концерт INXS в рамках фестиваля Loreley в Германии был снят по заказу известной немецкой музыкальной телепрограммы Rockpalast 21 июня 1997 года, за пять месяцев до трагической гибели солиста Майкла Хатченса 22-го ноября.

