INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997 (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.51997, INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997
Концерты80 мин12+
Фильм в подписке «Коллекция «Концерты»»
О фильме
Этот концерт INXS в рамках фестиваля Loreley в Германии был снят по заказу известной немецкой музыкальной телепрограммы Rockpalast 21 июня 1997 года, за пять месяцев до трагической гибели солиста Майкла Хатченса 22-го ноября.
INXS - Mystify - Live at Rockpalast 1997 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.