InXS: Mystify - Live At Rockpalast 1997 (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Этот концерт «Инкс» на фестивале в Лорелей в Германии был снят для знаменитой музыкальной программы «Дворец Рока» 21 июня 1997 года. «Инкс» находится в самой лучшей форме. В список исполняемых композиций вошли классические песни, включая десять из 40 лучших британских синглов.



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