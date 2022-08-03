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Инцидент

Инцидент (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, El incidente
Фантастика, Детектив96 мин18+

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О фильме

По дороге к морю семья многократно проезжает один и тот же дорожный указатель. Случайные предметы материализуются там, где их только что не было. Люди, застрявшие в пространственных петлях, по-разному справляются с ужасом осознания, что реальность сломалась.

Страна
Мексика
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb