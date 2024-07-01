Инспектор-разиня
Wink
Фильмы
Инспектор-разиня

Инспектор-разиня (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

8.61980, Inspecteur la Bavure
Комедия, Криминал97 мин12+

О фильме

Сын великого полицейского Клеман, следуя завету отца, пошел по его стопам. Будучи баснословным растяпой, он в первый же день службы попадает в нелепейшую историю! Его перепутали с преступником и чуть не упекли за решетку. Так началась его «карьера».

В один прекрасный момент, благодаря своей доверчивости, он становится сообщником преступника-рецидивиста, который с его помощью похищает известную журналистку. Осознав свою ошибку, Клеман самоотверженно бросается ей на помощь!

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb