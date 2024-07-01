Инспектор-разиня (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сын великого полицейского Клеман, следуя завету отца, пошел по его стопам. Будучи баснословным растяпой, он в первый же день службы попадает в нелепейшую историю! Его перепутали с преступником и чуть не упекли за решетку. Так началась его «карьера».



В один прекрасный момент, благодаря своей доверчивости, он становится сообщником преступника-рецидивиста, который с его помощью похищает известную журналистку. Осознав свою ошибку, Клеман самоотверженно бросается ей на помощь!

