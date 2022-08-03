Инфекция
Wink
Фильмы
Инфекция

Инфекция (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.02019, Infección
Ужасы92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Венесуэлу охватывает эпидемия нового бешенства, превращающая зараженных в кровожадных безумцев. Драматичный хоррор о том, как остаться человеком во время зомби-апокалипсиса.

Все еще не оправившись после смерти жены, биолог Адам Варгас пытается наладить жизнь в сельской местности. Он недавно отправил своего сына Мигеля в город к родственникам, но уже на следующий день начал замечать, что у соседей проявляются признаки неизвестной инфекции. Под ее влиянием люди становятся настоящими монстрами с непреодолимой жаждой убийства. Вместе со своим другом Джонни Адам отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы найти Мигеля и помочь коллегам-ученым разработать вакцину.

Удастся ли им выжить во время эпидемии, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Инфекция» онлайн на Wink.

Страна
Мексика, Венесуэла
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb