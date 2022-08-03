Инфекция (фильм, 2019) смотреть онлайн

Венесуэлу охватывает эпидемия нового бешенства, превращающая зараженных в кровожадных безумцев. Драматичный хоррор о том, как остаться человеком во время зомби-апокалипсиса.



Все еще не оправившись после смерти жены, биолог Адам Варгас пытается наладить жизнь в сельской местности. Он недавно отправил своего сына Мигеля в город к родственникам, но уже на следующий день начал замечать, что у соседей проявляются признаки неизвестной инфекции. Под ее влиянием люди становятся настоящими монстрами с непреодолимой жаждой убийства. Вместе со своим другом Джонни Адам отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы найти Мигеля и помочь коллегам-ученым разработать вакцину.



