Индонезия. Тайны леса (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Индонезия. Тайны леса» Удивительная и странная вселенная выросла в индонезийских лесах. Уникальные фиговые деревья тому пример: эти гиганты душат дерево, которое укрывает их, и в то же время дают приют невероятной фауне. Задумчивые орангутанги, внимательные к своим детенышам, последние лесные слоны, кланы бродячих обезьян, мифический бабируса, который всe ещe находится между оленем и свиньей... Команда «The Explorers» смотрят на все эти чудеса так же пристально, как и долгопят своими глазами, достаточно большими, чтобы проникнуть в тайны ночи.



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