Игры мафии (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Мафия Лос-Анджелеса против мафии Лас-Вегаса. Примирение этих жёстких парней невозможно. Однако схожесть интересов налицо. Криминальные боссы одержимы властью. Они готовы на всё, чтобы получить полный контроль над теневым бизнесом и грязными деньгами.

Интеграция преступности в необ�ъятно широкие массы почти лишало полицию возможности разрубить порочный круг, несмотря на то что главы обеих группировок копам были известны. Дэнни, детектив полиции Лос-Анджелеса под прикрытием, выполняя специальное задание, проникает глубоко в криминальную среду, чтобы внедриться в одну банду и уничтожить обе. Всё шло по плану, пока мужчина не познакомился с соблазнительной Энжелой, которая напрямую была связана с преступными структурами.



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