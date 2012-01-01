Игры мафии
Wink
Фильмы
Игры мафии

Игры мафии (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.02012, BEYOND THE TROPHY
Боевики93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мафия Лос-Анджелеса против мафии Лас-Вегаса. Примирение этих жёстких парней невозможно. Однако схожесть интересов налицо. Криминальные боссы одержимы властью. Они готовы на всё, чтобы получить полный контроль над теневым бизнесом и грязными деньгами.
Интеграция преступности в необъятно широкие массы почти лишало полицию возможности разрубить порочный круг, несмотря на то что главы обеих группировок копам были известны. Дэнни, детектив полиции Лос-Анджелеса под прикрытием, выполняя специальное задание, проникает глубоко в криминальную среду, чтобы внедриться в одну банду и уничтожить обе. Всё шло по плану, пока мужчина не познакомился с соблазнительной Энжелой, которая напрямую была связана с преступными структурами.

Игры мафии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг