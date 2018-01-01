Игрушка (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
9.51976, Le jouet
Драма, Комедия89 мин12+
О фильме
Незадачливый сотрудник редакции Франсуа, опасаясь потерять работу, соглашается на экстравагантное предложение своего босса и… становится живой игрушкой для его капризного избалованного сына. Этот ребёнок, ни в чем не знающий отказа, испробовал все виды развлечений, и вот теперь с надменной радостью манипулирует взрослым мужчиной, вынужденным играть роль домашнего клоуна. Но постепенно между мальчиком и его «игрушкой» возникают доверительные отношения.
Игрушка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb