Игрушка (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Незадачливый сотрудник редакции Франсуа, опасаясь потерять работу, соглашается на экстравагантное предложение своего босса и… становится живой игрушкой для его капризного избалованного сына. Этот ребёнок, ни в чем не знающий отказа, испробовал все виды развлечений, и вот теперь с надменной радостью манипулирует взрослым мужчиной, вынужденным играть роль домашнего клоуна. Но постепенно между мальчиком и его «игрушкой» возникают доверительные отношения.



