Играй или умри
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Играй или умри

Играй или умри (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.72019, Play or Die
Ужасы, Триллер85 мин18+

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О фильме

Отъявленные геймеры Лукас и Хлоя решают принять участие в новом необычном квесте «Паранойя», где игра соединяется с реальностью. Вместе с другими игроками герои оказываются в заброшенной психиатрической лечебнице, выбраться из которой можно, лишь разгадав смертельную головоломку.

Страна
Бельгия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.7 IMDb