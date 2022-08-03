Играй или умри (фильм, 2019) смотреть онлайн

Отъявленные геймеры Лукас и Хлоя решают принять участие в новом необычном квесте «Паранойя», где игра соединяется с реальностью. Вместе с другими игроками герои оказываются в заброшенной психиатрической лечебнице, выбраться из которой можно, лишь разгадав смертельную головоломку.

