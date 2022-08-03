Играй или умри (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.72019, Play or Die
Ужасы, Триллер85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Отъявленные геймеры Лукас и Хлоя решают принять участие в новом необычном квесте «Паранойя», где игра соединяется с реальностью. Вместе с другими игроками герои оказываются в заброшенной психиатрической лечебнице, выбраться из которой можно, лишь разгадав смертельную головоломку.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ЧПАктёр
Чарли
Палмер Ротуэлл
- РМАктриса
Роксана
Мескида
- МЗАктриса
Мария
Забуковек
- ТМАктёр
Томас
Мастин
- ДХАктриса
Дафна
Хюн
- ИдАктёр
Ипполит
де Пук
- КДАктриса
Кэролайн
Доннелли
- КЭАктёр
Коа
Эдвардс
- ИвАктёр
Игорь
ван Дессель
- ХШАктриса
Хелена
Шамбон
- ФТСценарист
Франк
Тилье
- СОПродюсер
Себастьен
Ошер
- СГПродюсер
Сильвен
Голдберг
- ДЭОператор
Дэнни
Эльзен
- СГКомпозитор
Сильвен
Голдберг
- ЙЦКомпозитор
Йоан
Цвейг