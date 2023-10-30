Игра ведьм (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Аргентинский хоррор о девушке, ставшей заложницей проклятых очков виртуальной реальности. Мара — девушка-подросток, увлекающаяся видеоиграми и стремящаяся как можно быстрее стать независимой от родителей. Те как раз отменили вечеринку, посвященную ее грядущему 18-летию. Но раздосадованной девушке приходит посылка, отправленная незнакомцем. Мара открывает деревянную коробку, случайно проколов палец. Внутри оказывается набор из очков виртуальной реальности и перчаток-контроллеров, надев которые, Мара видит могущественную ведьму, обещающую подарить ей невероятное могущество. Постепенно странная игра поглощает девушку, что приводит к исчезновению ее сестры Софии. Теперь только Мара способна ее спасти, но для этого ей понадобится помощь трех союзниц, которые откроют в ней сверхъестественные способности. С чем придется столкнуться Маре, расскажет «Игра ведьм» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

