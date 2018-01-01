Wink
Игра в прятки
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра в прятки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра в прятки»

Режиссёры

Эрен Селебоглу

Eren Celeboglu
Режиссёр
Эри Коста

Ari Costa
Режиссёр

Актёры

Эйса Баттерфилд

Asa Butterfield
АктёрMarcus Fletcher
Наталия Дайер

Natalia Dyer
АктрисаBillie Fletcher
Бенджамин Эван Эйнсуорт

Benjamin Evan Ainsworth
АктёрJonah Fletcher
Лорел Марсден

Laurel Marsden
АктрисаSophie Fletcher
Аннабет Гиш

Annabeth Gish
АктрисаKathy Fletcher
Марина Стивенсон Керр

Marina Stephenson Kerr
АктрисаJoanna Good
Колтон Стюарт

Kolton Stewart
АктёрPete
Эрик Атхавале

Erik Athavale
АктёрBob
Мэттью Лупу

Matthew Lupu
АктёрNick
Сидни Сабистон

Sydney Sabiston
АктрисаPilar

Сценаристы

Эрен Селебоглу

Eren Celeboglu
Сценарист
Эри Коста

Ari Costa
Сценарист

Продюсеры

Тара Моросс

Tara Finegan
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Романов

Актёр дубляжа
Александра Жарова

Актриса дубляжа
Александр Блинкин

Актёр дубляжа
Ирина Чумантьева

Актриса дубляжа
Юлия Игнатьева

Актриса дубляжа

Художники

Брюс Кук

Bruce Cook
Художник
Уильям Нг

William Ng
Художник

Операторы

Рикардо Диас

Ricardo Diaz
Оператор