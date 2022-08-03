Когда в семейный ресторанчик подруги молодого мангаки Ниси вошла парочка безбашенных якудза потребовать старые долги, парень погибает жалкой унизительной смертью. Но вознeсшейся на небеса душе Ниси удалось убедить Господа позволить ему заново пережить свои последние минуты.

