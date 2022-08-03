Игра разума (фильм, 2004) смотреть онлайн
5.42004, Mind Game
Аниме, Мультфильм99 мин18+
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О фильме
Когда в семейный ресторанчик подруги молодого мангаки Ниси вошла парочка безбашенных якудза потребовать старые долги, парень погибает жалкой унизительной смертью. Но вознeсшейся на небеса душе Ниси удалось убедить Господа позволить ему заново пережить свои последние минуты.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb