Игорь Численко. Удар форварда
Актёры и съёмочная группа фильма «Игорь Численко. Удар форварда»

Режиссёры

Наталья Примакова

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Комбаров

Dmitri Kombarov
Актёр
Владимир Пономарев

Актёр
Юрий Маликов

Актёр
Валерий Урин

Актёр
Виктор Гусев

Актёр

Сценаристы

Наталья Примакова

Сценарист

Продюсеры

Владимир Голиков

Продюсер
Валерий Викулов

Продюсер
Илья Качалов

Продюсер
Михаил Тюркин

Продюсер

Монтажёры

Борис Перочинский

Монтажёр

Операторы

Юрий Степанов

Оператор
Никита Соловьев

Оператор
Константин Мироманов

Оператор