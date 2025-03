Iggy & The Stooges - Live at The Hordern Pavilion (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Олдскульная панк-вечеринка, забирающиеся на сцену фанаты, безумный крауд-серфинг и целый арсенал песен в стиле панк — это жаркое шоу Игги и The Stooges в Сиднее! На сцене центра Hordern Pavilion в Сиднее, где выступает группа, царят веселье и ярость, задающие тон энергичной ночи. Вооружившись песнями из нового альбома Ready To Die, харизматичный панк-коллектив не забыл и о всеми любимых композициях из дискографии, в том числе No Fun, I Want To Be Your Dog и Search and Destroy. И теперь лучшее место на этом концерте находится в вашем доме.



Iggy & The Stooges - Live at The Hordern Pavilion смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.