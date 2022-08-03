Идеалист
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Идеалист

Идеалист (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Idealisten
Триллер109 мин18+

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О фильме

Недалеко от базы Thule Air Base в Гренландии разбился американский бомбардировщик. Самолет имел на борту четыре водородные бомбы, но правительства Дании и США немедленно отреагировало на происшедшее, сообщив, что авария под контролем, замели следы и очистили территорию от останков бомб силами датских рабочих. Дело становится одной из самых закрытых глав XX века в истории Дании.

Страна
Дания, США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеалист»