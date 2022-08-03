Идеалист (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Idealisten
Триллер109 мин18+
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О фильме
Недалеко от базы Thule Air Base в Гренландии разбился американский бомбардировщик. Самолет имел на борту четыре водородные бомбы, но правительства Дании и США немедленно отреагировало на происшедшее, сообщив, что авария под контролем, замели следы и очистили территорию от останков бомб силами датских рабочих. Дело становится одной из самых закрытых глав XX века в истории Дании.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- КРРежиссёр
Кристина
Розендаль
- ППАктёр
Петер
Плаугборг
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- АЖАктриса
Арли
Жовер
- ТБАктёр
Томас
Бо Ларсен
- НСАктёр
Николай
Седерхольм
- ХБАктёр
Хенрик
Бирк
- ЙХАктёр
Йеспер
Хильдегаард
- КБАктёр
Клаус
Бюэ
- КФАктёр
Кристоффер
Фабрициус
- КРСценарист
Кристина
Розендаль
- СЛПродюсер
Сигне
Лейк Йенсен
- МХПродюсер
Метте
Хёст Хансен
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- ЛТОператор
Лауст
Триер-Мёрк
- ЙШКомпозитор
Йонас
Штрук