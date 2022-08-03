Идеалист (фильм, 2015) смотреть онлайн

Недалеко от базы Thule Air Base в Гренландии разбился американский бомбардировщик. Самолет имел на борту четыре водородные бомбы, но правительства Дании и США немедленно отреагировало на происшедшее, сообщив, что авария под контролем, замели следы и очистили территорию от останков бомб силами датских рабочих. Дело становится одной из самых закрытых глав XX века в истории Дании.

