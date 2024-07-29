Ида (фильм, 2023) смотреть онлайн

Ида
9.22023, Ида
Драма24 мин6+

О фильме

Фильм — участник Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» 2023 года.

Каждый год накануне празднования Дня Победы одинокий постоялец дома престарелых пытается найти кого-нибудь из своих друзей. Он живет прошлым, пока однажды оно не настигает его самым неожиданным образом. На все звонки мужчине отвечают вовсе не его старые знакомые - телефонная трубка соединяет его с маленькой девочкой по имени Ида, которая живет в 1942 году. Это трогательная история о силе воспоминаний, которая способна преодолеть пространство и время..

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг