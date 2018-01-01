Wink
HD Планета-океан
Актёры и съёмочная группа фильма «HD Планета-океан»

Режиссёры

Янн Артюс-Бертран

Yann Arthus-Bertrand
Режиссёр

Актёры

Джош Дюамель

Josh Duhamel
Актёр

Продюсеры

Янн Артюс-Бертран

Yann Arthus-Bertrand
Продюсер
Жан-Ив Робен

Jean-Yves Robin
Продюсер
Марк Станимирович

Marc Stanimirovic
Продюсер

Операторы

Энди Касагранде

Andy Casagrande
Оператор

Композиторы

Арман Амар

Armand Amar
Композитор