HD Lady Gaga - London Live Special (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Во время шоу, записанного в стильном, историческом лондонском концертном зале KOKO, Lady Gaga исполняет перед признательными фанатами коллекцию лучших хитов, в том числе 'Just Dance', 'Poker Face', 'Paparazzi', 'Beautiful, Dirty, Rich' and 'Love Game'



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