HD Флика 3 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Флика - это красивая, но очень непослушая лошадь. Когда Тоби принимают на работу в конюшню, в которой содержится Флика, то дочь владельца конюшни быстро находит подход к этой дикой лошади. Будучи хорошей наездницей она надеется объездить лошадь и подготовить ее к предстоящим соревнованиям. Одна�ко конкурирующий тренер пытается отобрать у них конюшню, и Тоби делает все возможное, чтобы спасти положение.



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