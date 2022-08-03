Halo 4: Идущий к рассвету (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.62012, Halo 4: Forward Unto Dawn
Фантастика, Военный88 мин18+
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О фильме
Экранизация популярной компьютерной игры Halo рассказывает, как началась война между людьми и союзом инопланетных рас Ковенант. Инопланетный альянс вторгается на Землю, переворачивая привычный мир с ног на голову. Курсант военной академии Томас Ласки оказывается в центре противостояния.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Фантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СХРежиссёр
Стюарт
Хендлер
- АПАктриса
Анна
Попплуэлл
- ТГАктёр
Том
Грин
- ЭБАктриса
Эниша
Брюстер
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- МХАктёр
Масам
Холден
- МДАктёр
Майк
Допуд
- ИБАктёр
Иэн
Белчер
- ОЧАктёр
Осрик
Чау
- КдАктриса
Кэт
де Лива
- ДКАктёр
Дэниэл
Кадмор
- АХСценарист
Аарон
Хелбинг
- ТХСценарист
Тодд
Хелбинг
- ДФПродюсер
Джошуа
Фельдман
- ДДПродюсер
Джон
Дж. Леник
- РБХудожник
Ричард
Блум
- СЭХудожница
Синтия
Энн Саммерс
- БПОператор
Бретт
Павлак
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж