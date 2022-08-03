Halo 4: Идущий к рассвету
Wink
Фильмы
Halo 4: Идущий к рассвету

Halo 4: Идущий к рассвету (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.62012, Halo 4: Forward Unto Dawn
Фантастика, Военный88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Экранизация популярной компьютерной игры Halo рассказывает, как началась война между людьми и союзом инопланетных рас Ковенант. Инопланетный альянс вторгается на Землю, переворачивая привычный мир с ног на голову. Курсант военной академии Томас Ласки оказывается в центре противостояния.

Страна
США
Жанр
Военный, Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Halo 4: Идущий к рассвету»