Halo 4: Идущий к рассвету (фильм, 2012) смотреть онлайн

Экранизация популярной компьютерной игры Halo рассказывает, как началась война между людьми и союзом инопланетных рас Ковенант. Инопланетный альянс вторгается на Землю, переворачивая привычный мир с ног на голову. Курсант военной академии Томас Ласки оказывается в центре противостояния.

