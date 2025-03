Hall & Oates - Live at The Sydney Entertainment Centre (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

"Когда Дэрил Холл и Джон Оутс поднялись на сцену Sydney Entertainment Centre в Сиднее и начала играть культовая партия бас-гитары из песни Maneater, поклонники знали, что им преподнесут что-то интересное. Эти двое могли начинать концерты так неотразимо гладко много лет подряд, но такое начало никогда не теряло своего шарма, и толпа фанатов, состоящая из подростков и «бэби-бумеров», воспринимала его с восторгом. Дэрил Холл и Джон Оутс приняли мудрое решение о воссоединении через несколько лет после ряда сольных проектов. Хотя Оутс больше не носит свои фирменные усы, они устроили такое невероятное шоу, что сложно поверить в то, что они вообще собирались разойтись. Легко запоминающиеся мелодии, такие как I Can’t Go For That, Out Of Touch и Kiss On My List, не дают забыть, что эти ребята — машины по производству хитов, а привлекающие внимание классические синти-соул композиции, вероятно, сегодня на слуху точно так же, как и десятилетия назад. В этих музыкантах из Филадельфии все еще немало энергии, так что этот концерт должны посмотреть все, начиная с истинных поклонников Дэрила Холла и Джона Оутса и заканчивая детьми 80-х, которые проникаются их музыкой в считанные секунды."



