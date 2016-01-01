H2нОль (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Многие века мы довольствовались той водой, что падала с неба в виде дождей или была рядом, в водоёмах. Но население планеты растёт, к тому же современным промышленности и сельскому хозяйству вода требуется в огромных количествах. Ради этого человечество вырубает леса, роет каналы, меняет русла рек. Фильм «H2нОль» посвящён последствиям грубого нарушения природного баланса: в Индии огромные площади когда-то плодородных земель пересыхают, а людям уже не хватает воды для самого главного – для жизни. Многим сельским жителям приходится довольствоваться несколькими литрами в неделю, а фермеры разоряются и кончают жизнь самоубийством.







