Гупи поет, Багха танцует (фильм, 1969) смотреть онлайн
7.11969, Goopy Gyne Bagha Byne
Фэнтези, Приключения129 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Музыкальное фэнтези, ставшее рекордсменом по длительности проката бенгальского фильма. Гупи с детства мечтает стать блестящим вокалистом, а Багха – барабанщиком. Но вот незадача – оба лишены таланта. За громкое пение Гупи выдворяют из королевства, и он встречает Багху, изгнанного из родной деревни. Горе-артисты объединяются, и им начинает везти. Король призраков дарит друзьям музыкальный талант, туфли, способные доставить куда угодно, и умение получать еду и одежду с помощью жеста «дай пять».
СтранаИндия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
8.7 IMDb