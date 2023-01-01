Грязная дюжина
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Грязная дюжина

Грязная дюжина (фильм, 1967) смотреть онлайн

1967, The Dirty Dozen
Военные, Боевики143 мин18+

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Сюжет

Во время Второй мировой войны двенадцать американцев - убийц, насильников и прочих преступников, посаженных в тюрьму и ждущих приговора - получают шанс искупить свою вину, выполнив задание, сулящее им верную смерть.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb