Грязная дюжина (фильм, 1967) смотреть онлайн
1967, The Dirty Dozen
Военные, Боевики143 мин18+
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Сюжет
Во время Второй мировой войны двенадцать американцев - убийц, насильников и прочих преступников, посаженных в тюрьму и ждущих приговора - получают шанс искупить свою вину, выполнив задание, сулящее им верную смерть.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb