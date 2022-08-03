Гремлин (фильм, 2017) смотреть онлайн

Гремлин
Гремлин
6.72017, Gremlin
Ужасы, Триллер85 мин18+

О фильме

Мужчина получает загадочную коробку, в которой сидит ужасный секрет — мерзкое существо. Оно периодически выбирается наружу, чтобы кого-нибудь убить.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гремлин»