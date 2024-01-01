Гранд тур
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Гранд тур

Фильм Гранд тур

2024, Grand Tour
Драма, Исторический18+
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О фильме

Эдвард — британский госслужащий, который внезапно бросает свою невесту Молли в день свадьбы. В одиночестве он отправляется в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни. Но девушка решительно намерена выйти замуж и отправляется за ним.

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Страна
Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb