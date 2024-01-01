Фильм Гранд тур

О фильме
Эдвард — британский госслужащий, который внезапно бросает свою невесту Молли в день свадьбы. В одиночестве он отправляется в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни. Но девушка решительно намерена выйти замуж и отправляется за ним.
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СтранаПортугалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МГРежиссёр
Мигел
Гомиш
- ГУАктёр
Гонсалу
Уоддингтон
- КААктриса
Кристина
Альфайате
- ХААктёр
Хорхе
Андраде
- ДПАктёр
Джоао
Педро Ваз
- ЖПАктёр
Жуан
Педру Бенард
- ТМАктриса
Тереза
Мадруга
- ЖБАктриса
Жуана
Барсия
- ТШСценарист
Тельмо
Шурро
- МГСценарист
Мигел
Гомиш
- МРСценарист
Мариана
Рикардо
- ФРПродюсер
Филипа
Реис
- МПХудожник
Маркус
Педросу
- СГХудожница
Сильвия
Грабовски
- ТШМонтажёр
Тельмо
Шурро
- ПММонтажёр
Педру
Маркеш