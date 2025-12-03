Гости (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Идут ожесточённые боевые действия в районе Авдеевки. Вокруг разбомблённые дома, разрушенные детские площадки, надписи, предупреждающие о минах, и человеческие тела. Группа российских солдат отправляется к пункту назначения по указанному командиром маршруту. Они пробираются по лабиринтам землянок и попадают под обстрел дронов. Бойцам удаётся выжить, и они продолжают свой путь. Солдаты доходят до блиндажа, в котором собираются сделать остановку и передохнуть, но скоро понимают, что оказались на территории врага.

