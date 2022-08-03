Гости на вилле (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.52020, Villetta con ospiti
Триллер85 мин18+
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О фильме
Триллер в традициях нуара о происшествии, которое обнажает все секреты богатой семьи.
Владельцы винодельни Дилетта Таманин и ее муж Джорджо живут с детьми в маленьком городке на севере Италии. Со стороны их семья кажется благополучной и счастливой, но на самом деле оба уже давно изменили своим чувствам и скрывают правду друг от друга. Когда Джорджо в очередной раз уезжает по делам, в дом пробирается грабитель, и Дилетта стреляет в него из пистолета мужа. Но убитый оказывается не злоумышленником, а молодым парнем из Румынии по имени Адриан, который связан с семьей Таманин.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb