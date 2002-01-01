Гость (фильм, 2002) смотреть онлайн
Научно-фантастический фильм «Гость» — картина режиссера Уильяма Шетнера о любви, тайнах и встрече с неизведанным.
Когда Кейт узнает, что смертельно больна, она уговаривает своего парня Энди отправиться к озеру Грум в штате Невада. Считается, что здесь, в месте, известном как зона 51, регистрируется инопланетная активность. Влюбленные надеются провести последние дни друг с другом и найти доказательства жизни за пределами нашей планеты. Вскоре они встретятся с отчаянными учеными, эксцентричными местными жителями и окажутся в центре заговора эпических масштабов.
Если вы любите кино категории B и тоже считаете, что мы — не одни в этой Вселенной, то, возможно, неплохо проведете вечер, начав смотреть фильм «Гость».
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
Рейтинг
- УШРежиссёр
Уильям
Шетнер
- ДПАктёр
Джон
Проски
- ДГАктёр
Дэн
Готье
- ТТАктёр
Том
Таулз
- ДВАктёр
Дик
Ван Паттен
- ЭААктриса
Эми
Акер
- ББАктриса
Бренда
Бакки
- ДУАктёр
Дуэйн
Уитакер
- ДМАктёр
Дэн
Мартин
- РМАктёр
Рики
Медлок
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- МХСценарист
Морис
Хёрли
- УШСценарист
Уильям
Шетнер
- ДБПродюсер
Д.
Букволтер
- ЧБПродюсер
Чарльз
Бэнд
- УШПродюсер
Уильям
Шетнер
- ЧУПродюсер
Чак
Уильямс
- ТСХудожница
Тамми
Саттон
- ДЛХудожник
Джеффри
Линдси Рельф
- БЛМонтажёр
Брэд
Лорен
- СНМонтажёр
Стивен
Нилсон
- РДКомпозитор
Ричард
Джон Бэйкер