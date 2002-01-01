Гость (фильм, 2002) смотреть онлайн

Научно-фантастический фильм «Гость» — картина режиссера Уильяма Шетнера о любви, тайнах и встрече с неизведанным.



Когда Кейт узнает, что смертельно больна, она уговаривает своего парня Энди отправиться к озеру Грум в штате Невада. Считается, что здесь, в месте, известном как зона 51, регистрируется инопланетная активность. Влюбленные надеются провести последние дни друг с другом и найти доказательства жизни за пределами нашей планеты. Вскоре они встретятся с отчаянными учеными, эксцентричными местными жителями и окажутся в центре заговора эпических масштабов.



Если вы любите кино категории B и тоже считаете, что мы — не одни в этой Вселенной, то, возможно, неплохо проведете вечер, начав смотреть фильм «Гость».



Гость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.