Госпожа Америка (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Mistress America
Драма, Комедия80 мин18+
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О фильме
Мечтательная студентка нью-йоркского колледжа искусств Трейси витает в облаках, пишет рассказы и предпочитает одиночество. Знакомство с тридцатилетней дочерью нового мужа матери покажет героине реальную жизнь и заставит еe вылезти из «своей раковины». Приключения Трейси и Брук начинаются!
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Ноа
Баумбак
- Актриса
Грета
Гервиг
- ХЛАктриса
Хезер
Линд
- ЖСАктриса
Жасмин
Сифас Джонс
- МШАктёр
Мэттью
Шир
- КЭАктриса
Кэтрин
Эрбе
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- ШДАктриса
Шена
Даудесвелл
- ШРАктриса
Шелби
Ребекка Вонг
- Сценарист
Ноа
Баумбак
- Сценарист
Грета
Гервиг
- Продюсер
Ноа
Баумбак
- Продюсер
Грета
Гервиг
- Продюсер
Скотт
Рудин
- РТПродюсер
Родриго
Тейшейра
- ЭФХудожница
Эшли
Фентон
- СЛОператор
Сэм
Леви
- БФКомпозитор
Бритта
Филлипс
- ДУКомпозитор
Дин
Уэрхем