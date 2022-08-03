Госпожа Америка
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Госпожа Америка

Госпожа Америка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Mistress America
Драма, Комедия80 мин18+

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О фильме

Мечтательная студентка нью-йоркского колледжа искусств Трейси витает в облаках, пишет рассказы и предпочитает одиночество. Знакомство с тридцатилетней дочерью нового мужа матери покажет героине реальную жизнь и заставит еe вылезти из «своей раковины». Приключения Трейси и Брук начинаются!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Госпожа Америка»