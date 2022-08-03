Госпожа Америка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Мечтательная студентка нью-йоркского колледжа искусств Трейси витает в облаках, пишет рассказы и предпочитает одиночество. Знакомство с тридцатилетней дочерью нового мужа матери покажет героине реальную жизнь и заставит еe вылезти из «своей раковины». Приключения Трейси и Брук начинаются!

