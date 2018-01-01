Wink
Фильмы
Господин 420
Актёры и съёмочная группа фильма «Господин 420»

Актёры и съёмочная группа фильма «Господин 420»

Режиссёры

Радж Капур

Raj Kapoor
Режиссёр

Актёры

Радж Капур

Raj Kapoor
АктёрRanbir Raj / Raj Kumar of Pipli
Наргис

Nargis
АктрисаVidya
Надира

Nadira
АктрисаMaya
Немо

Nemo
АктёрSeth Sonachand Dharmanand
Лалита Павар

Lalita Pawar
АктрисаGanga Mai
М. Кумар

M. Kumar
Актёр
Хари Шивдасани

Hari Shivdasani
АктёрPhilachand
Нана Палсикар

Nana Palsikar
АктёрGambler with goatee
Бхудо Адвани

Bhudo Advani
АктёрGambler
Песи Пател

Pesi Patel
Актёр(в титрах: Pessi Patel)

Сценаристы

Ходжа Ахмад Аббас

Khwaja Ahmad Abbas
Сценарист

Продюсеры

Радж Капур

Raj Kapoor
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Александрович

Актёр дубляжа
Галина Малькова

Актриса дубляжа
Марина Фигнер

Актриса дубляжа
Лев Потемкин

Актёр дубляжа
Зинаида Воркуль

Актриса дубляжа

Композиторы

Джайкишан Дайябхай Панкал

Jaikishan Dayabhai Panchal
Композитор