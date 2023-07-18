Горожанин фильм смотреть онлайн

Якутский короткометражный фильм о погрязшем в долгах деревенском жителе, который едет в город, чтобы продать мясо единственной коровы в хозяйстве. Жизнь Ыстапаана незавидна. В доме почти нет еды, денег в семье не водится, а зажиточный крестьянин, который когда-то одолжил ему приличную сумму, ждет возвращения долга. Чтобы рассчитаться с ним и прокормить семью, Ыстапаан забивает корову и отправляется на городской рынок продавать мясо. Товар пользуется спросом, и выручки с него хватило бы надолго. Но отправившись на ночлег, Ыстапаан слышит, как его соседи играют в карты. Искушение слишком велико. Чтобы узнать, чем закончится его поездка, включайте Wink, где можно смотреть фильм «Горожанин» 2008 года онлайн.

