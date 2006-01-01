Gorillaz - Demon Days Live (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающие представления, в которых инновационные технологии сочетаются с современным артистизмом — обычное дело для группы, которая постоянно выходит за рамки привычного так, как это делают Gorillaz. Gorillaz, самая популярная анимационная 2D-группа в мире, выступила с концертами в Оперном театре Манчестера с 1 по 5 ноября 2005 года. На этих необычных представлениях игра на музыкальных инструментах сочеталась с 3D-анимацией. Группа исполнила свой альбом Demon Days от начала до конца при участии специальных гостей, которые менялись каждый вечер. Среди приглашенных исполнителей были De La Soul, Шон Райдер из группы Happy Mondays, а также британский рэпер Roots Manuva. Один из создателей и продюсер Gorillaz Деймон Албарн также принял участия в выступлениях, помогая воплотить концертный альбом Demon Days в жизнь. Это знаковый момент в творчестве группы, а также память об уникальном и незабываемом событии.



Gorillaz - Demon Days Live смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.