Горбун из Нотр Дама
Актёры и съёмочная группа фильма «Горбун из Нотр Дама»

Режиссёры

Уоллес Уорсли

Wallace Worsley
Режиссёр

Актёры

Лон Чейни

Lon Chaney
АктёрQuasimodo
Пэтси Рут Миллер

Patsy Ruth Miller
АктрисаEsmeralda
Норман Керри

Norman Kerry
АктёрPhoebus de Chateaupers
Кейт Лестер

Kate Lester
АктрисаMadame de Condelaurier
Винифред Брайсон

Winifred Bryson
АктрисаFleur de Lys
Найджел Де Брулир

Nigel De Brulier
АктёрDon Claudio (в титрах: Nigel de Brulier)
Брэндон Херст

Brandon Hurst
АктёрJehan
Эрнест Торренс

Ernest Torrence
АктёрClopin (в титрах: Ernest Torrance)
Талли Маршалл

Tully Marshall
АктёрEl Rey Luis XI
Гарри фон Метр

Harry von Meter
АктёрMons. Neufchatel (в титрах: Harry Van Meter)

Сценаристы

Эдвард Т. Лоу мл.

Edward T. Lowe Jr.
Сценарист
Виктор Гюго

Victor Hugo
Сценарист

Продюсеры

Карл Леммле

Carl Laemmle
Продюсер
Ирвинг Тальберг

Irving Thalberg
Продюсер

Художники

Ханс Драйер

Hans Dreier
Художник

Монтажёры

Эдвард Кертис

Edward Curtiss
Монтажёр

Операторы

Вирджил Миллер

Virgil Miller
Оператор

Композиторы

Лаура Карпман

Laura Karpman
Композитор