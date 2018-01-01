Актёры и съёмочная группа фильма «Горбун из Нотр Дама»

WinkФильмыГорбун из Нотр ДамаАктёры и съёмочная группа фильма «Горбун из Нотр Дама»
Режиссёры
Актёры
АктёрQuasimodo
Лон ЧейниLon Chaney
АктрисаEsmeralda
Пэтси Рут МиллерPatsy Ruth Miller
АктёрPhoebus de Chateaupers
Норман КерриNorman Kerry
АктрисаMadame de Condelaurier
Кейт ЛестерKate Lester
АктрисаFleur de Lys
Винифред БрайсонWinifred Bryson
АктёрDon Claudio (в титрах: Nigel de Brulier)
Найджел Де БрулирNigel De Brulier
АктёрJehan
Брэндон ХерстBrandon Hurst
АктёрClopin (в титрах: Ernest Torrance)
Эрнест ТорренсErnest Torrence
АктёрEl Rey Luis XI
Талли МаршаллTully Marshall
АктёрMons. Neufchatel (в титрах: Harry Van Meter)