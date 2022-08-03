Гоморра
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Гоморра

Гоморра (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Gomorra
Драма, Криминал131 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Истории людей разных поколений и разных сфер деятельности, живущих в Неаполе.

Страна
Бельгия, Италия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гоморра»