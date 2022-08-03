Гоморра (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Gomorra
Драма, Криминал131 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МГРежиссёр
Маттео
Гарроне
- СААктёр
Сальваторе
Абруццезе
- ССАктёр
Симоне
Саккеттино
- ВФАктёр
Винченцо
Фабричино
- ВААктёр
Винченцо
Альтамура
- ИРАктёр
Итало
Ренда
- ФПАктёр
Франческо
Пироцци
- АААктёр
Антонио
Айелло
- ВКАктёр
Винченцо
Казо
- АСАктриса
Анна
Сарнелли
- МБСценарист
Маурицио
Брауччи
- УКСценарист
Уго
Кити
- ДДСценарист
Джованни
Ди Грегорио
- МГСценарист
Маттео
Гарроне
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ДКПродюсер
Джанлука
Кьяретти
- ЛППродюсер
Лаура
Паолуччи
- АКХудожница
Алессанда
Кардини
- МООператор
Марко
Онорато