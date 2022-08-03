Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.62014, En duva satt på en gren och funderade på tillvaron
Фэнтези, Комедия100 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие фильма, состоящего из 39 трагикомических скетчей, разворачивается в неопределeнной западноевропейской стране. Герои сменяют друг друга основная сюжетная нагрузка приходится на странную пару — это внешне слегка напоминающий зомби торговец бессмысленной утварью (клык вампира, «мешок со смехом», страшная резиновая маска) и его умственно отсталый приятель.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- РАРежиссёр
Рой
Андерссон
- НВАктёр
Нилс
Вестблом
- ХААктёр
Хольгер
Андерссон
- ПБАктёр
Пер
Бергквист
- ЛЛАктриса
Лотта
Ларссон
- СААктриса
Солвейг
Андерссон
- ВДАктёр
Виктор
Джилленберг
- СОАктёр
Стюр
Олссон
- ЛТАктриса
Лотти
Тёрнрос
- ЙГАктёр
Йонас
Герхолм
- РАСценарист
Рой
Андерссон
- ФБПродюсер
Филипп
Бобер
- ИБОператор
Иштван
Борбаш
- ГПОператор
Гергей
Палош
- ГСКомпозитор
Горм
Сандберг