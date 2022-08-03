Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
Wink
Фильмы
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии

Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.62014, En duva satt på en gren och funderade på tillvaron
Фэнтези, Комедия100 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие фильма, состоящего из 39 трагикомических скетчей, разворачивается в неопределeнной западноевропейской стране. Герои сменяют друг друга основная сюжетная нагрузка приходится на странную пару — это внешне слегка напоминающий зомби торговец бессмысленной утварью (клык вампира, «мешок со смехом», страшная резиновая маска) и его умственно отсталый приятель.

Страна
Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Дания
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb