Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии (фильм, 2014) смотреть онлайн

Действие фильма, состоящего из 39 трагикомических скетчей, разворачивается в неопределeнной западноевропейской стране. Герои сменяют друг друга основная сюжетная нагрузка приходится на странную пару — это внешне слегка напоминающий зомби торговец бессмысленной утварью (клык вампира, «мешок со смехом», страшная резиновая маска) и его умственно отсталый приятель.

